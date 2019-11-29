«Славия» не нашла подтверждений расистских оскорблений Лукаку и попросила его извиниться
29 ноября 2019, 20:12
Пражская «Славия» выступила с заявлением по поводу высказывания форварда «Интера» Ромелу Лукаку о расистских выкриках в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
— Мы полностью отвергаем любое оскорбление на расовой почве на стадионе, — написала «Славия» в своем Twitter. — Мы снова проанализировали доступные нам кадры, и ничто не подтверждает заявление Лукаку. Так же, как мы извинились за поведение болельщиков, Лукаку было бы целесообразно извиниться за свои слова.
Матч прошел в Праге и завершился победой «Интера» со счетом 3:1.
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