«Славия» не нашла подтверждений расистских оскорблений Лукаку и попросила его извиниться

Пражская «Славия» выступила с заявлением по поводу высказывания форварда «Интера» Ромелу Лукаку о расистских выкриках в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Мы полностью отвергаем любое оскорбление на расовой почве на стадионе, — написала «Славия» в своем Twitter. — Мы снова проанализировали доступные нам кадры, и ничто не подтверждает заявление Лукаку. Так же, как мы извинились за поведение болельщиков, Лукаку было бы целесообразно извиниться за свои слова.

Матч прошел в Праге и завершился победой «Интера» со счетом 3:1.