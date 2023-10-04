Шмидт: «Интер» заслужил победу, потому что у них было больше шансов и они были сильнее»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Первый тайм получился равным, у нас были хорошие моменты, хорошие переходы, но мы принимали не лучшие решения. Впрочем, где-то нам немножко везло. Во втором тайме они контролировали ситуацию, много простреливали, было нелегко обороняться, и они забили. В конечном счете, они заслужили победу, потому что у них было больше шансов и они были сильнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

После двух туров «Интер» идет на 2-м месте в группе D, набрав 4 очка, «Бенфика» — последняя (0 очков).