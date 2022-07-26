Загребское «Динамо» победило «Шкупи» и вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Загребское «Динамо» одержало победу над «Шкупи» (1:0) в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Тоше Проески» в Скопье и завершилась со счетом 1:0 в пользу загребского клуба.

Единственный мяч в игре забил полузащитник гостей Ариян Адеми.

Таким образом, «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

В другом матче второго квалификационного раунда «Лудогорец» потерпел поражение от «Шемрок Роверск» на стадионе «Таллахт» в Дублине со счетом 1:2, но вышел в следующий раунд по сумме двух встреч 4:2.