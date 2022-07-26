«Пюник» разгромил «Дюделанж» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Пюник» одержал победу над «Дюделанжем» (4:1) в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Йос Носбаум» в Дюделанже (Люксембург).

В составе гостей дубль оформил Лука Юричич. Еще по одному мячу забили Жуниньо и Юсуф Отубанджо. В хозяев единственный гол на счету Мохсина Хассана.

Таким образом, «Пюник» победил «Дюделанж» по итогам двух матчей со счетом 4:2 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.