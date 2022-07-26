«Пюник» разгромил «Дюделанж» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
«Пюник» одержал победу над «Дюделанжем» (4:1) в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча проходила на стадионе «Йос Носбаум» в Дюделанже (Люксембург).
В составе гостей дубль оформил Лука Юричич. Еще по одному мячу забили Жуниньо и Юсуф Отубанджо. В хозяев единственный гол на счету Мохсина Хассана.
Таким образом, «Пюник» победил «Дюделанж» по итогам двух матчей со счетом 4:2 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
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