Черчесов поделился ожиданиями от ответного матча против «Слована»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от ответного матча Лиги чемпионов против «Слована».

«Если Форчун не чувствует давления, то это говорит о том, что оно снято с плеч игроков. Мы знаем, какая атмосфера ждет нас на стадионе в среду. Еще до противостояния со «Слованом» не могли считать, что перед нами стоит лёгкая задача. Наш соперник — команда, четыре раза подряд выигравшая чемпионат своей страны. «Слован» имеет преимущество после первой встречи, но наша команда способна исправить ситуацию. Нужные футболисты для этого у нас есть. Мы должны подойти с правильным настроем и сохранять концентрацию на протяжении всего матча, потому что в Будапеште все видели, к чему может привести пятиминутная потеря внимания», — цитирует пресс-служба клуба Черчесова.