Серж Гнабри: «Никто из нас не ожидал такого»
01:44
Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри после победы над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2) отметил, что никто не ожидал такого счета.
— Трудно описать чувства после такой победы, — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри. — Никто из нас не ожидал такого. Рад и четырем забитым мячам. Это тоже потрясающее достижение. Мы добились отличного результата и насладимся этой победой сегодня вечером.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027051/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур