Серж Гнабри: «Никто из нас не ожидал такого»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри после победы над «Тоттенхэмом» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2) отметил, что никто не ожидал такого счета.

— Трудно описать чувства после такой победы, — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри. — Никто из нас не ожидал такого. Рад и четырем забитым мячам. Это тоже потрясающее достижение. Мы добились отличного результата и насладимся этой победой сегодня вечером.

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