Серхио Рамос пропустит первый матч «ПСЖ» против «Реала» в Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может не успеть восстановиться после травмы ноги к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает инсайдер Адриен Гренье.

Испанец получил травму икроножной мышцы 27 января во время тренировки команды.

Напомним, что 35-летний Рамос с 2005 по 2021 год выступал за «Реал».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Реалом» пройдет 15 февраля в Париже, ответный — в Мадриде 9 марта.