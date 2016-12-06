Сергей Колотовкин: "Участие в еврокубках важно для "Ростова", ведь это и престиж страны и премиальные"

Бывший защитник "Ростова" и сборной России Сергей Колотовкин в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ отметил, что ростовчанам необходимо сконцентрироваться на продолжении выступления в еврокубках.

– Участие в еврокубках для "Ростова", безусловно, важно, – сказал Колотовкин. – Во–первых, это престиж страны, а во–вторых, премиальные деньги. Это более чем нужно и более чем необходимо. Приоритеты команды сейчас смещены в сторону Лиги Европы, так как это не брендовый клуб, как, скажем, ЦСКА или "Спартак", и не имеет длинной скамейки запасных.

Красно-белые, например, сконцентрировались на чемпионате России и достигли успеха. А ЦСКА и "Ростов" пробовали и там и тут – не получилось.

Главный тренер ПСВ в одном из своих интервью сказал, что они хорошо изучили соперника. А это очень важно. Тем более ПСВ – клуб, который держит марку голландского футбола. Матч будет непростым. Мне бы очень хотелось, чтобы ростовчане не проиграли. (Любовь КОНЯЕВА)