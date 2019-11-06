Семин считает, что Алексей Миранчук должен оставаться в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с «Ювентусом» (1:2) в Лиге чемпионов заявил, что Алексей Миранчук должен остаться в команде

— Алексей Миранчук провел хороший матч, забил гол. Что скажете ему, чтобы он не уходил из «Локомотива»?

— Он должен оставаться в «Локомотиве»! Миранчук и «Локомотив» — это все единое. Болельщики его очень любят, он здесь получает удовольствие от игры. А куда он может перейти? В «Ювентус» — пожалуйста. В «Барселону» — пожалуйста. Остальное — «Локомотив». Два брата — это «Локомотив». Так же и и Антон, просто его сегодня нет сегодня. (Игорь Рабинер)