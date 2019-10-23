Семак объяснил замену Шатова на Осорио

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2), передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Почему решили поменять Шатова на Осорио после второго пропущенного мяча? Как планировали перестроить игру?

— Осорио — быстрый игрок. Хотелось бы более активных действий крайних защитников, а для этого нужно было подстраховать зону обороны. У нас были сложности из-за быстрых подключений игроков соперника, поэтому перестроились.

— Вас не удивило, что «Лейпциг» сыграл в четыре защитника?

— Не удивило. Соперник много играет и в три, и в четыре защитника. Нет проблем. Мы готовились и к тому, и к другому.

— Как вы оцените действия Дриусси в пропущенных мячах? Есть его вина, как и Сантоса?

— Надо пересмотреть. Мы будем разбирать ошибки в пропущенных мячах. Но могу сказать, что, как правило, это цепь ошибок, а не одна.

— Удивил ли вас соперник? Показалось, что с ним можно было играть.

— Можно было играть, да. Мы знали сильные стороны соперника, это команда хорошая, быстрая. Ожидали компактной игры в центре поля, его футболисты хорошо двигаются, прессингуют. Она играет прекрасно, но мы могли играть лучше.