60 лет назад «Реал» в самом результативном финале в истории Кубка и Лиги чемпионов в Глазго обыграл «Айнтрахт» (7:3) и в пятый раз подряд стал сильнейшей командой Европы. После матча мадридцы на правах пятикратных победителей забрал трофей себе.

«Айнтрахту» не помогло даже то, что «Реал» пропустил в той встрече первым: легенды «Королевского клуба» Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш вдвоем уничтожили немецкую команду. Ди Стефано сделал хет-трик, а на счету Пушкаша — покер. «Реал» стал первым в истории клубом, которому удалось выиграть 5 розыгрышей Кубка чемпионов подряд, благодаря чему получил кубок на постоянное хранение. Стоит отметить, что мадридский клуб выиграл первые 5 розыгрышей еврокубка.

После победы над «Айнтрахтом» «Реал» взял паузу и одержал следующую победу в Кубке Чемпионов только через 6 лет. Всего за свою историю «Королевский клуб» выиграл Кубок или Лигу чемпионов 13 раз, что является рекордом турнира.