Самюэль Юмтити: "Сделаю все возможное, чтобы сыграть с "Лионом" в матче Лиги чемпионов"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити заявил, что постарается восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". 25-летний француз получил травму колена в конце ноября и с тех пор не играл.

- Сделаю все возможное, чтобы сыграть с "Лионом", - приводит слова Юмтити Mundo Deportivo. - Я очень хочу приехать на "Стад де Лион" и снова встретиться с болельщиками этой команды.

Первым матч с "Лионом" сине-гранатовые проведут 19 февраля, ответный - 13 марта.

В текущем сезоне Юмтити провел 8 матчей за "Барселону" и отметился одной голевой передачей.

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