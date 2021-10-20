Сульшер: «У «Аталанты» атакующая философия, которая нравится многим любителям футбола»
Сульшер поделился ожиданиями от матча с «Аталантой»
09:59
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты».
«Нам нужно двигаться быстро, ведь это «Аталанта». В Лиге чемпионов у вас шесть матчей, и, если вы выиграете три домашних матча и получите результат в гостях, вы, скорее всего, пройдете дальше. Меня очень впечатлила «Аталанта» и их стиль, то, как они развивают игроков. Их тренер очень сильный. У них есть атакующая философия, которая нравится многим любителям футбола», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.
Матч «МЮ» — «Аталанта» пройдет сегодня, 20 октября, и начнется в 22:00 (мск).
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю