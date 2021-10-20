Сульшер: «У «Аталанты» атакующая философия, которая нравится многим любителям футбола»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Нам нужно двигаться быстро, ведь это «Аталанта». В Лиге чемпионов у вас шесть матчей, и, если вы выиграете три домашних матча и получите результат в гостях, вы, скорее всего, пройдете дальше. Меня очень впечатлила «Аталанта» и их стиль, то, как они развивают игроков. Их тренер очень сильный. У них есть атакующая философия, которая нравится многим любителям футбола», — приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Матч «МЮ» — «Аталанта» пройдет сегодня, 20 октября, и начнется в 22:00 (мск).