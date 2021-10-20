Тухель: «Мы абсолютно не должны недооценивать «Мальме»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Мальме».

«Запомнился очень хороший отдых в Стокгольме! Красивый город, это был очень расслабляющий отдых. Скандинавский стиль жизни, нестандартное мышление очень впечатляют, и это чувствуется в их подходе к спорту. Когда вы играете против скандинавских команд, вы чувствуете, что они уверены в себе и не стесняются пробовать новые способы достичь своего лучшего уровня. Это всегда вдохновляет.

В целом «Мальме» — команда, которая уверена в себе. Тем не менее у них есть определенный стиль, и они ему доверяют. Мы абсолютно не должны их недооценивать. Мы уважаем их так же, как и любую команду. У них очень успешный тренер. Это команда, которая доверяет собственному стилю», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» — «Мальме» пройдет сегодня, 20 октября, и начнется в 22:00 (мск).