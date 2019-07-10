"Русенборг" обыграл "Линфилд" в первом отборочном раунде ЛЧ, "Рига" сыграла вничью

"Русенборг" в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл "Линфилд" из Северной Ирландии – 2:0.
В параллельной встрече "Дандолк" и "Рига" сыграли вничью – 0:0.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Русенборг" (Норвегия) – 0:2 (0:1)
Голы: Йенсен, 22 (0:1). Седерлунд, 69 (0:2).
Судья: Стоянов (Болгария).
10 июля. Белфаст. Стадион "Уиндзор Парк".
"Дандолк" (Ирландия) – "Рига" (Латвия) – 0:0
Судья: Кралович (Словакия).
10 июля. Дандолк. Стадион "Oriel Park".
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