"Русенборг" обыграл "Линфилд" в первом отборочном раунде ЛЧ, "Рига" сыграла вничью

"Русенборг" в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл "Линфилд" из Северной Ирландии – 2:0.

В параллельной встрече "Дандолк" и "Рига" сыграли вничью – 0:0.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Русенборг" (Норвегия) – 0:2 (0:1)

Голы: Йенсен, 22 (0:1). Седерлунд, 69 (0:2).

Судья: Стоянов (Болгария).

10 июля. Белфаст. Стадион "Уиндзор Парк".

"Дандолк" (Ирландия) – "Рига" (Латвия) – 0:0

Судья: Кралович (Словакия).

10 июля. Дандолк. Стадион "Oriel Park".