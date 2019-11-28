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Ромелу Лукаку: «УЕФА должен что-то сделать с расизмом на трибунах»

28 ноября 2019, 16:53
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Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку считает, что УЕФА должен активизировать борьбу с расизмом. Форварда оскорбляли болельщики во время матча Лиги чемпионов со «Славией» (3:1).

— Весь стадион так себя вел. УЕФА должен что-то с этим сделать, потому что такое поведение на трибунах неприемлемо, — цитирует Football Italia Лукаку. — В 2019 году во всех клубах много игроков разных национальностей. Так быть не должно. Надеюсь, что УЕФА что-то предпримет. Потому что это подает плохой пример.

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