Робертсон: «Ливерпуль» хочет добиться в Лиге чемпионов многого, но сначала необходимо выйти из группы»

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса».

«Мы играем с одним из европейских грандов. Понимаем, что задача сложная, но знаем, что стоит на кону. Мы хотим добиться в этом турнире многого, но сначала необходимо выйти из группы, это самое важное. Надо держать это в уме и сделать все возможное для победы», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.