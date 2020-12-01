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Робертсон: «Ливерпуль» хочет добиться в Лиге чемпионов многого, но сначала необходимо выйти из группы»

07:03
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Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса».

«Мы играем с одним из европейских грандов. Понимаем, что задача сложная, но знаем, что стоит на кону. Мы хотим добиться в этом турнире многого, но сначала необходимо выйти из группы, это самое важное. Надо держать это в уме и сделать все возможное для победы», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

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