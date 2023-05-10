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Сегодня, 11:32

Фердинанд: «Реал» — хозяин Лиги чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался об ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

«У мадридцев не будет какого-то страха в ответном матче. «Реал» выйдет на поле «Этихада» раскованным. У этого клуба столько же побед в ЛЧ, как у всех английских команд вместе взятых. «Реал» — хозяин Лиги чемпионов», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Первый матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в Манчестере 17 мая.

Рио Фердинанд
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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