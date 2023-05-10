Джеко — о полуфинале ЛЧ: «Я абсолютно спокоен. Это будет зрелищное противостояние»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко высказался о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов против «Милана».

«Я абсолютно спокоен. Это будет зрелищное противостояние. Нужно гордиться, что в полуфинале Лиги чемпионов сыграют два клуба из Милана. «Интер» силен, у нас есть все для того, чтобы одержать победу. Нужно сделать все для этого», — передает слова Джеко Calcio News.

Первый матч полуфинала состоится сегодня, 10 мая, начало — 22.00 мск. Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро».