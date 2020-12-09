«Севилья» обыграла «Ренн» в группе «Краснодара»

«Севилья» обыграла «Ренн» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов — 3:1. Игра не имела турнирного значения для команд: испанцы досрочно заняли второе место, «Ренн» стал последним и завершил еврокампанию в нынешнем сезоне.

В параллельной игре группы играют «Челси» и «Краснодар», до конца матча осталось несколько минут.

Лига чемпионов

Группа E

«Ренн» (Франция) — «Севилья» (Испания) — 1:3 (0:2)

Голы: Кунде, 32 (0:1). Эн-Несири, 45+2 (0:2). Эн-Несири, 81 (0:3). Рюттер, 86 — с пенальти (1:3).

«Ренн»: Сален, Да Силва (Агерд, 71), Траоре, Далберт, Мауасса (Трюффер, 79), Соппи, Гренье (Гбохо, 79), Н`Зонзи, Камавинга, Ньянг (Рюттер, 70), Доку (Тэ, 79).

«Севилья»: Буну, Рекик, Гомес (Фернанду Режес, 76), Кунде, Диегу Карлос, Ракитич, Гудель, Оливер Торрес (Васкес, 83), Сусо (Оскар Родригес, 76), Эн-Несири (Фернандес, 83), Идрисси (Окампос, 72).

Предупреждения: Эн-Несири, 23. Траоре, 23. Гренье, 45. Рекик, 50. Да Силва, 62. Соппи, 72.

Судья: Франковски (Польша).

8 декабря. Ренн. Стадион «Роазон Парк».