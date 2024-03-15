«Реал» потребовал наказать фанатов «Барселоны» и «Атлетико», оскорблявших Винисиуса перед матчами в ЛЧ

«Реал» на официальном сайте выпустил заявление на тему оскорблений вингера команды Винисиуса Жуниора перед матчами других испанских клубов в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее в испанских СМИ публиковались видео, как болельщики «Барселоны» недалеко от стадиона выкрикивают оскорбительные кричалки про «Винисиуса» перед ответным матчем с «Наполи» (3:1). Подобные инциденты происходили и в Мадриде перед игрой «Атлетико» против «Интера» (2:1, пенальти 3:2).

«Реал» подал жалобу официальному государственному прокурору в связи с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, связанными с расистскими оскорблениями в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора.

«Реал» призывает прокуратуру запросить у служб безопасности доступные записи с обоих мест, чтобы установить виновных.

«Реал» осуждает эти жестокие проявления расизма, дискриминации и ненависти в отношении Винисиуса, которые, к сожалению, периодически вызывают беспокойство в течение некоторого времени.

Наш клуб продолжит упорно трудиться, чтобы отстаивать ценности футбола и спорта в целом, и останется непоколебимым в борьбе за подход абсолютной нетерпимости к отвратительным инцидентам, с которыми мы неоднократно сталкивались в последнее время», – сказано в заявлении «Реала».