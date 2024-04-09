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«Реал» — «Манчестер Сити»: во сколько и где покажут трансляцию матча Лиги чемпионов

Игру ЛЧ «Реал» — «Манчестер Сити» покажут на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Реала» Родриго.
Родриго.
Фото Reuters

«Реал» дома в Мадриде примет «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов 9 апреля. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Реал» — «Манчестер Сити» пройдет на канале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 21.40 мск. Игру также можно будет увидеть на сайте matchtv.ru и в онлайн-перекличке на «Матч Премьер».

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры «Реал» — «Манчестер Сити».

Ответный матч 1/4 финала между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 апреля на стадионе «Этихад». Начало — в 22.00 мск.

В сезоне-2022/2023 «Ман Сити» под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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