9 апреля «Арсенал» дома на стадионе «Эмирейтс» примет «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра в Лондоне начнется в 22.00 мск.

Посмотреть матч «Арсенал» — «Бавария» можно будет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 21.45 по московскому времени. Самые интересные моменты игры Лиги чемпионов также покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей «Арсенал» — «Бавария» и «Реал» — «Манчестер Сити». Ключевые моменты игр ЛЧ доступны в матч-центре «СЭ».

Ответный матч 1/4 финала между «Баварией» и «Арсеналом» пройдет 17 апреля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Начало — в 22.00 мск.

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