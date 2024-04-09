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9 апреля, 23:54

3:3! «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Руслан Минаев
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Федерико Вальверде и Йошко Гвардиол.
Фото Reuters

«Реал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 3:3.

Счет на 2-й минуте открыл Бернарду Силва, забив прямым ударом со штрафного. Спустя 10 минут Эдуардо Камавинга дальним ударом сравнял счет, мяч задел защитника «Сити» Рубена Диаша. Через две минуты Родриго реализовал выход один на один после передачи Винисиуса.

Во втором тайме «Манчестер Сити» забил дважды с разницей в пять минут. Отметились Фил Фоден и Йошко Гвардиол. На 79-й минуте полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сравнял счет после второй голевой передачи Винисиуса.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 апреля.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матчей вторника в ЛЧ.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:3
Манчестер Сити

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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