21:30 | Футбол — Лига чемпионов

Пять голов и пять пуль. "Барса" сыграла для необычного болельщика

Энтони Борджес (справа). Энтони Борджес. Энтони Борджес с семьей.
Энтони Борджес (справа).
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92 тысячи с лишним болельщиков стали свидетелями победы "Барселоны" над "Лионом" (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Свой успех каталонцы посвятили каждому из них. Но одному – особенно.

 
13 марта. Барселона. &quot;Барселона&quot; - &quot;Лион&quot; - 5:1. Лионель Месси: два гола, две передачи и выход в четвертьфинал.Месси ответил Роналду: дубль и две передачи Лео разбили "Лион"

14 февраля 2018 года изменило многое (если не все) в жизни Энтони Борджеса. В тот день в одном из колледжей Флориды расстреляли учеников. 17 человек погибли. Жертв могло быть и больше, если бы один из мальчишек, которому в то время было всего 15 лет, не совершил подвиг. Другим словом то, что сделал Энтони, не назвать.

Фактически он спас своих одноклассников. 20 детей. Закрыл своим телом дверь и не давал стрелку прорваться в класс. В результате ребята не пострадали. В отличие от самого Борджеса. Подросток получил пять пуль – в спину и легкие. И чудом остался жив.

До этого трагического события Энтони занимался футболом в одной из академий "Барсы" в США. Когда в Каталонии узнали о случившемся, испанский клуб тут же предложил пострадавшему свою помощь. А 13 месяцев спустя Борджес с родителями прилетел в Испанию, побывал на матче Лиги чемпионов и тренировке первой команды. ​

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала

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