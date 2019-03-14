Пять голов и пять пуль. "Барса" сыграла для необычного болельщика

92 тысячи с лишним болельщиков стали свидетелями победы "Барселоны" над "Лионом" (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Свой успех каталонцы посвятили каждому из них. Но одному – особенно.

14 февраля 2018 года изменило многое (если не все) в жизни Энтони Борджеса. В тот день в одном из колледжей Флориды расстреляли учеников. 17 человек погибли. Жертв могло быть и больше, если бы один из мальчишек, которому в то время было всего 15 лет, не совершил подвиг. Другим словом то, что сделал Энтони, не назвать.

Фактически он спас своих одноклассников. 20 детей. Закрыл своим телом дверь и не давал стрелку прорваться в класс. В результате ребята не пострадали. В отличие от самого Борджеса. Подросток получил пять пуль – в спину и легкие. И чудом остался жив.

До этого трагического события Энтони занимался футболом в одной из академий "Барсы" в США. Когда в Каталонии узнали о случившемся, испанский клуб тут же предложил пострадавшему свою помощь. А 13 месяцев спустя Борджес с родителями прилетел в Испанию, побывал на матче Лиги чемпионов и тренировке первой команды. ​

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала