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Скандал в матче Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «Истанбул» ушли с поля из-за расизма со стороны судьи

23:34
Матч «ПСЖ» — «Истанбул».
Матч «ПСЖ» — «Истанбул».
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Матч группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» был прерван по необычной причине. Игроки покинули поле из-за расистского поведения четвертого арбитра встречи.

Как сообщает RMC, четвертый арбитр встречи, румын Себастьян Колцеску, оскорбил форварда стамбульцев Демба Ба, назвав его «черным парнем». Ба возмутился, как и один из тренеров турецкой команды Пьер Вебо. Последнему была предъявлена красная карточка за споры с судьей.

Протест «Истанбула» поддержал и «ПСЖ», а вскоре в Twitter «Истанбула» появилась запись: «Нет расизму».

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