Скандал в матче Лиги чемпионов: «ПСЖ» и «Истанбул» ушли с поля из-за расизма со стороны судьи

Матч группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул» был прерван по необычной причине. Игроки покинули поле из-за расистского поведения четвертого арбитра встречи.

Расистский скандал в Париже!



«Истанбул» покинул поле в матче с «ПСЖ»:https://t.co/dxu0HWFfHA pic.twitter.com/bSpXPQF4RC — Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020

Как сообщает RMC, четвертый арбитр встречи, румын Себастьян Колцеску, оскорбил форварда стамбульцев Демба Ба, назвав его «черным парнем». Ба возмутился, как и один из тренеров турецкой команды Пьер Вебо. Последнему была предъявлена красная карточка за споры с судьей.

Протест «Истанбула» поддержал и «ПСЖ», а вскоре в Twitter «Истанбула» появилась запись: «Нет расизму».