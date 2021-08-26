Президент УЕФА вручил награду Кьеру и медицинской бригаде, которая спасла жизнь Эриксену

Защитник «Милана» и сборной Дании Симон Кьер и медицинская бригада, которая спасла жизнь полузащитнику Кристиану Эриксену на Евро-2020, получили награду от президента УЕФА Александера Чеферина на церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Новая награда от УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии у игрока датской сборной случилась остановка сердца, он потерял сознание. Врачам пришлось приводить его в чувство на протяжении девяти минут, в том числе делая искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. Кристиана унесли на носилках с поля, прикрывая флагами, и отправили в госпиталь.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: с кем сыграет «Зенит»?