Поттер объяснил исключение Обамеянга из заявки «Челси» на Лигу чемпионов

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил исключение форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из заявки команды на Лигу чемпионов.

«Обамеянг — профессионал. Понимаю, что он будет расстроен, но ему просто не повезло. Он будет бороться за свое место в составе до конца сезона. Конечно, был разговор по этому поводу, это необходимо. Обамеянг не сделал ничего плохого», — приводит слова тренера The Independent.

33-летний Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» летом 2022 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.