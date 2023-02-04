Бывший пресс-атташе «Рубина» о победе над «Барселоной»: «Мы для них были люди из ниоткуда»

Бывший пресс-атташе «Рубина» Максим Лопухов в интервью «СЭ» рассказал о победе казанской команды в групповом этапе Лиги чемпионов над «Барселоной» (2:1) в сезоне 2009/10.

— В 2009-м «Рубин» победил на «Камп Ноу». Каким был выезд в Барселону, что его окружало?

— Конечно, тяжело было предположить, что мы выиграем. В себя команда верила, но победа на «Камп Ноу» изначально казалось чудом. Потому, видимо, она и осталась такой в памяти людей.

Для «Барселоны» мы были люди из ниоткуда. Небольшой штрих: на предыгровой пресс-конференции испанцы фамилию Бердыева на табличке написали неправильно: Бекиев, кажется. Думаю, они отчество с фамилией перепутали, не разобравшись в нашем языке.

Запомнилось, что с командой приехал очень большой пул журналистов. Взяли не только федеральные СМИ, но почти всех казанских репортеров, которые постоянно писали о «Рубине». Жили они рядом с отелем команды и стадионом, очень удобно.

— Как отмечали победу?

— По большому счету, никак. Раздевалки «Камп Ноу» расположены в самом внизу, чтобы автобус подъезжал прямо к дверям. Пресс-центр намного выше. Ложа прессы — на самой верхотуре. После игры российские журналисты буквально побежали к нашей раздевалке. А там игроки, которые все на поле оставили... Даже говорили многие ребята после игры с трудом. Только в отеле, когда вернулись эмоции и силы, парни немного пообщались с теми, кто этого хотел. Благо, улетали на следующий день.

Вообще, последний раз серьезное празднование было после победы в Екатеринбурге. Мы там выиграли Кубок. Президентом был Дмитрий Анатольевич Самаренкин. После игры многое само собой вышло — было настоящее единение, как в чемпионские сезоны.

Во втором матче в Казани «Рубин» сыграл с «Барселоной» вничью. По итогам групповой стадии Лиги чемпионов-2009/10 казанцы заняли третье место в группе F с 6 очками в 6 матчах и не смогли пройти в плей-офф турнира.