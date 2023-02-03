«Милан» не включил Меньяна и Ибрагимовича в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

«Милан» объявил свой состав на плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала «россонери» сыграют против «Тоттенхэма».

Миланский клуб не включил в заявку вратаря Майка Меньяна и нападающего Златана Ибрагимовича. Оба продолжают восстанавливаться от травм.

Состав «Милана» на плей-офф Лиги чемпионов: Балло-Туре, Браим Диас, Беннасер, Калабрия, Де Кетеларе, Флоренци, Габбиа, Жиру, Тео Эрнандез, Калулу, Кьяер, Крунич, Леао, Татарушану, Миранте, Ориги, Мессиас, Побега, Ребич, Салемакерс, Томори, Тонали, Тиау

Список B: Нава, Юнгдал, Палоски, Кубиш, Боззолан, Бартезаги, Бакун, Зероли, Гала, Фольо, Эль Хилали, Лонги, Алези.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом» пройдет в Милане 14 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.