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«Поставлю на победу «Локо». Билялетдинов — об игре в ЛЧ с «Зальцбургом»

12:33
Динияр Билялетдинов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Динияр Билялетдинов. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Экс-полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился с «СЭ» ожиданиями от мачта группового этапа Лиги чемпионов «Локомотива» с «Зальцбургом».

— На выезде будет тяжелый матч. «Зальцбург» не фаворит этой группы, поэтому на своем поле будут пытаться забирать очки. «Локо» будет играть от обороны, играть на контратаках. Главное — дисциплинированная оборона. Поставлю на победу «Локо» 2:1.

— «Локомотив» усилился перед Лигой чемпионов?

— «Локо» взял Зе Луиша, человек с опытом, должен помочь. Он игрок качественный. Дай бог себя проявит. (Константин Колмаков)

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