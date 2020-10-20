Экс-полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился с «СЭ» ожиданиями от мачта группового этапа Лиги чемпионов «Локомотива» с «Зальцбургом».

— На выезде будет тяжелый матч. «Зальцбург» не фаворит этой группы, поэтому на своем поле будут пытаться забирать очки. «Локо» будет играть от обороны, играть на контратаках. Главное — дисциплинированная оборона. Поставлю на победу «Локо» 2:1.

— «Локомотив» усилился перед Лигой чемпионов?

— «Локо» взял Зе Луиша, человек с опытом, должен помочь. Он игрок качественный. Дай бог себя проявит. (Константин Колмаков)