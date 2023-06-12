Гаджиев прокомментировал победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о финале Лиги чемпионов.

«Команды могли забить больше, но я не могу сказать, что у меня были однозначные ожидания. В финалах нет однозначных ожиданий. Посмотрите на историю — однажды в финале чемпионата мира играла сборная Венгрии, которая проиграла Германии в финале, обыграв ее на групповом этапе со счетом 7:3. Финалы всегда сложные. Все ждали победу англичан после их выступлений по ходу всего сезона, но однозначного выигрыша не получилось. «Интер» был хорошо готов, навязывал борьбу по всему полю и напрягал оборону соперника. В какой-то момент в обороне итальянцев просто начали появляться дырки, но концовка все же осталась за «Интером», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

В финале «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счетом 1:0. Команда сделала требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.