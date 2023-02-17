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Сегодня, 17:39

Полузащитник «Бенфики» Эурснес признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес стал лучшим футболистом игровой недели Лиги чемпионов.

В 1/8 финала против «Брюгге» 27-летний норвежец не отметился результативными действиями, пробежал 13,64 км, а точность пасов составила 72 процента.

Также на звание лучшего игрока претендовали Кингсли Коман («Бавария»), Рафаэл Леау («Милан») и Карим Адейеми («Боруссия» Д).

В текущем сезоне Эурснес провел 7 матчей в Лиге чемпионов. Также на его счету гол и три результативные передачи в 15 матчах чемпионата Португалии.

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