Переход Суареса в «Ювентус на грани срыва. Он не успеет получить итальянский паспорт к дедлайну заявок на ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не перейдет в «Ювентус» в это трансферное окно. 33-летний форвард не успеет пройти процедуру получения итальянского паспорта до 6 октября — это последний день приема заявок команд для участия в Лиге чемпионов, сообщает RAC 1.

Впрочем, у форварда есть варианты с другими клубами. Сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не рассчитывает на 33-летнего футболиста.

В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.