Оздоев считает, что «Зенит» на сто процентов выполнил план на игру с «Бенфикой»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после завершения матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1) оценил игру команды.

— У нас был план, который нам тренерский штаб сказал, — рассказал Оздоев в эфире «Матч ТВ». — Подсказал слабые места. Считаю, что выполнили все на сто процентов все. Это была очень хорошая игра. Думаю, болельщикам понравилось. Главное три очка взяли.

Момент с первым голом? Я понял что нужно использовать такой шанс. Тренерский штаб предупреждал, что у их игроки часто идут в дриблинг в центре поля. Получилось, то что и подсказывали.

Мы спокойны были, честно сказать, были уверены, что выиграем. Дома и в любой игре нельзя выходить с другим настроем. Да, «Бенфика» начала чуть-чуть прессинговать. Не знаю, как со стороны казалось, но мы контролировали ход матча.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр