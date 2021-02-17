Неймар высмеял пенальти в ворота «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар, из-за травмы пропускающий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», в соцсетях отреагировал на пенальти, назначенный в ворота парижан.

Де Йонг упал в штрафной, а Месси втащил с точки без шансов для Кейлора. Но был ли пенальти ?



Смотри первый мяч огненной игры на «Камп Ноу»:https://t.co/EL9YQbAWa9 pic.twitter.com/L0oIZKxiV9 — Матч ТВ (@MatchTV) February 16, 2021

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг упал в штрафной после контакта с защитником «ПСЖ» Левеном Кюрзава и арбитр указал на точку.

Как сообщает ESPN, Неймар назвал пенальти шуткой и оставил несколько смеющихся эмозди. Однако быстро удалил данный твит.