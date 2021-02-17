Неймар высмеял пенальти в ворота «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Неймар, из-за травмы пропускающий первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», в соцсетях отреагировал на пенальти, назначенный в ворота парижан.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг упал в штрафной после контакта с защитником «ПСЖ» Левеном Кюрзава и арбитр указал на точку.
Как сообщает ESPN, Неймар назвал пенальти шуткой и оставил несколько смеющихся эмозди. Однако быстро удалил данный твит.
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