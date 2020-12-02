Мюллер вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Форвард отличился в матче группового турнира против «Атлетико» (1:1). На счету Мюллера стало 47 мячей, он обогнал экс-форварда «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги.
Немец отстает на один мяч от Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича. Лидируют с большим отрывом от преследователей Криштиану Роналду (131) и Лионель Месси (118).
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов
1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») — 131 гол
2. Лионель Месси («Барселона») — 118
3. Рауль («Реал», «Шальке») — 71
Роберт Левандовски («Боруссия» Д, «Бавария») — 71
5. Карим Бензема («Лион», «Реал») — 67
6. Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал») — 56
7. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») — 50
8. Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») — 48
Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси»)
10. Томас Мюллер («Бавария»)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю