Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Форвард отличился в матче группового турнира против «Атлетико» (1:1). На счету Мюллера стало 47 мячей, он обогнал экс-форварда «Ювентуса» и «Милана» Филиппо Индзаги.

Немец отстает на один мяч от Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича. Лидируют с большим отрывом от преследователей Криштиану Роналду (131) и Лионель Месси (118).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») — 131 гол

2. Лионель Месси («Барселона») — 118

3. Рауль («Реал», «Шальке») — 71

Роберт Левандовски («Боруссия» Д, «Бавария») — 71

5. Карим Бензема («Лион», «Реал») — 67

6. Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал») — 56

7. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») — 50

8. Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») — 48

Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси»)

10. Томас Мюллер («Бавария»)