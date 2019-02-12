"МЮ" – "ПСЖ": Канчельскис верит в британцев

Бывший полузащитник сборной России, "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис поделился с "СЭ" своим прогнозом на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ", который пройдет сегодня в Англии (23.00 по Москве).

– В чисто психологическом и игровом плане "МЮ" сейчас выглядит намного интереснее, – считает Канчельскис. – Изначально все думали, что фаворит – "ПСЖ", но тогда были здоровы Неймар и Кавани. Тогда все, естественно, хоронили британцев.

Но команда при Моуринью и сейчас при Сульшере – небо и земля. Сейчас футболисты раскрепощены, показывают более атакующий футбол. "ПСЖ" тоже неплох, там есть ряд хороших исполнителей. Если бы у парижан были здоровы, то поставил бы 60 на 40 процент в пользу французов. Сейчас же из-за отсутствия ключевых людей – 50 на 50.

Англичане на ходу, все прекрасно понимают, что нужно делать на поле. Про тренера еще рановато говорить, но члены коллектива почувствовали, что Сульшер свой человек и помогает чувствовать уверенность в собственных силах. (Арман Мкртчян)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ"