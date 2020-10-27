Мурад Мусаев: «Мы не боимся «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

— Как расслабить команду и сбить мандраж перед «Челси»? Не надо никого расслаблять, — заявил Мусаев. — Я вижу, что команда находится в состоянии боевой готовности. Да, у нас есть определенные небольшие проблемы, но я не хочу о них говорить. Я знаю, что каждый футболист, который выйдет на поле, отдаст все свои силы для достижения максимального результата. Мы не боимся соперника. Мы спокойны и уверены в себе.

— В «Краснодар» перед «Челси» пришел новый тренер по физподготовке Джон Филлипс. Как был найден этот специалист, почему выбор был сделан именно в его пользу? И связано ли это с большим количеством травмированных игроков?

— Мы давно искали человека, который бы усилил эту часть работы. У нас есть хороший тренер, но мы считаем, что должно быть больше специалистов. У нас много игр, и хватит работы для двоих человек. Мы искали тренера уже на протяжении года. У нас хорошие отношения со многими европейскими клубами, мы получили ряд рекомендаций, провели несколько консультаций, в том числе с тренерами из других стран, например, из Испании. Остановили свой выбор на Джоне. У него большой опыт работы в Английской премьер-лиге, в Чемпионшипе, он большой специалист, который усилит наш штаб. Не могу сказать, что он пришел с целью уменьшить количество травм. Все травмы — от разных причин, нет какого-то следствия. У нас небольшая обойма, нагрузка на некоторых футболистов распределилась неравномерно. Кто-то получил травму в сборной, кто-то восстанавливается от тяжелых травм. Это рабочая ситуация, которую можно спрогнозировать. Но мы рады, что Джон с нами. (Екатерина Потапова)