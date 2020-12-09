Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал скандальный эпизод в матче 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул». Напомним, что игра была прервана на 13-й минуте, когда румынский арбитр Себастьян Колцеску якобы сказал в адрес тренера турецкого клуба Пьера Вебо «этот черный парень». Обе команды в знак протеста покинули поле.

«Я знаком лично с Хацеганом, он хороший арбитр и классный парень. Неприятно, что он попал в такую ситуацию, хотя сам ничего и не сделал. Что могу сказать о его помощнике? Возможно, он также клевый человек, но нельзя себе такого позволять, все должны нести ответственность за свои слова», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Также португальский тренер признался, что ему «стыдно, что такое случилось в футболе, где он на протяжении долгого времени работает и борется с проявлениями расизма».

Матч «ПСЖ» — «Истанбул» будет доигран сегодня, начало — в 20.55 (мск).