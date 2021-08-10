«Шахтер» прошел «Генк» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

Прошел ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» на своем поле обыграл «Генк» со счетом 2:1.

Первая игра между этими клубами также завершилась в пользу украинского клуба — 2:1. Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния между этими соперниками в следующий раунд квалификации ЛЧ вышел «Шахтер» — 4:2 (2:1, 2:1).

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг

«Шахтер Д» (Украина) — «Генк» (Бельгия) — 2:1 (1:0)

Первый матч — 2:1.

10 августа. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».