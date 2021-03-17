Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре «СЭ» прокомментировал решение судейской бригады Сергея Карасева не принимать участие в акции Black Lives Matter 16 марта перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

«А разве BLM («Жизни темнокожих важны») официально ввели, чтобы его поддерживать? — сообщил Милонов «СЭ». — Участники BLM сами не могут стоять на ногах и поэтому им нужна поддержка? Они неполноценные что ли, если им нужна дополнительная помощь? Пусть извиняются те, кто виноват. Как связаны наши русские парни и их разборки с «Хижиной дяди Тома»? Это их история, не наша. Поэтому пусть они нас к своим проблемам не привлекают».

Милонов также считает, что перед россиянами должны вставать на колени.

«Пусть лучше они перед нами на коленки становятся за педиков, которых они нам везде пихают. Я хочу напомнить нашим западным партнерам, что когда русских пытались ставить на коленки, то ничего не получалось. Напротив, на коленках стояли перед нами, моля о пощаде. Это чушь собачья, это личные сексуальные девиации каких-то парней из США», — добавил Милонов.

Ранее в УЕФА сообщили, что не будут применять санкции к российской бригаде судей во главе с Сергеем Карасевым за то, что они не преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.

(Артем Бухаев)