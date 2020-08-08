Месси забил 115-й гол в Лиге чемпионов. Роналду все еще далеко впереди

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Для форварда этот гол стал 115-м в 142 матчах. По этому показателю он идет на втором месте, отставая только от форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого 130 мячей.

Третьим с большим отставанием идет завершивший карьеру Рауль (71 гол). В пятерку также входят форвард «Реала» Карим Бензема и Роберт Левандовски из «Баварии» — по 65 голов. 65-й мяч поляк забил в игре против «Челси», которая также проходит в эти минуты.

Трансляция матча «Барселона» — «Наполи»