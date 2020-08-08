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Месси забил 115-й гол в Лиге чемпионов. Роналду все еще далеко впереди

8 августа 2020, 23:14
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил в ворота «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Для форварда этот гол стал 115-м в 142 матчах. По этому показателю он идет на втором месте, отставая только от форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, у которого 130 мячей.

Третьим с большим отставанием идет завершивший карьеру Рауль (71 гол). В пятерку также входят форвард «Реала» Карим Бензема и Роберт Левандовски из «Баварии» — по 65 голов. 65-й мяч поляк забил в игре против «Челси», которая также проходит в эти минуты.

Трансляция матча «Барселона» — «Наполи»

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