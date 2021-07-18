Мешков и Матюнин получили назначения на матчи еврокубков

Российская бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым будет работать на первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между польской «Легией» и эстонской «Флорой», информирует сайт УЕФА.

Игра пройдет 21 июля в Варшаве.

Помощниками Мешкова будут Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян. Четвертый рефери — Игорь Панин.

Другой российский арбитр Алексей Матюнин обслужит первый матч второго тура квалификации Лиги конференций между шведским «Эльфсборгом» и молдавским «Милсами».

Встреча пройдет 22 июля в Швеции. Помогать Матюнину будут Дмитрий Мосякин и Андрей Веретишкин. Четвертым арбитром выступит Василий Казарцев.