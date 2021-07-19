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«Спартак» в Лиге чемпионов: во сколько начало жеребьевки квалификационного раунда

11:00
Сегодня «Спартак» узнает соперника в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сегодня «Спартак» узнает соперника в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

По ее итогам «Спартак» узнает своего первого соперника (или потенциальных соперников) на пути к групповому этапу. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Красно-белые попали в число несеянных команд на турнир. УЕФА при жеребьевках разводит клубы из России и Украины, так что «Спартак» точно не сыграет с «Шахтером».

Все варианты будущего соперника российского клуба на этой стадии можно посмотреть в материале на нашем сайте.

Следить за ходом жеребьевки (в 13.00) можно на сайте УЕФА и в специальном лайве «СЭ».

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры