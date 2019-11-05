Маурицио Сарри: «Жду завтра от «Локомотива» другой игры, нежели в Турине»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом» сказал, что, по его мнению, в домашнем матче москвичи будут больше атаковать, чем в первой игре в Турине.

— В прошлом матче, как вы сказали, «Локомотив» припарковал автобус...

— Я никогда не говорил такого. И вообще не говорю про автобусы. В таких играх, как была в Турине, сложно что-то поменять. Многое зависит от индивидуальной работы игроков на поле, а не от тактики. Но дома команды обычно играют более открыто и агрессивно. Так что завтра я жду другой игры.

— Что с де Лигтом?

— У него небольшая травма. Ему лучше остаться в Турине и подлечиться. Играть завтра он не сможет. Кто его заменит, мы решим завтра утром. (Дмитрий Гирин)

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена».

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