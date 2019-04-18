Матчи чемпионата Голландии будут перенесены из-за выхода "Аякса" в полуфинал Лиги чемпионов

Королевская нидерландская федерация футбола (KNVB) перенесет матчи 33-го тура чемпионата Голландии сезон-2018/19, сообщает Goal. Составляя расписание на сезон, KNVB не предполагала, что кто-либо из клубов лиги пробьется в полуфинал Лиги чемпионов. Однако это удалось "Аяксу", который в четвертьфинале выбил "Ювентус" (1:1, 2:1).

Матчи последних двух туров чемпионата планируется провести в одно и то же время: стандартная практика, чтобы избежать сговора клубов.

По новому решению игры заключительного 34-го тура пройдут, как и планировалось, 12 мая, а матчи 33-го перенести с 28 апреля на 15 мая. При этом лига решила поменять номера туров, чтобы 33-й не был сыгран позднее 34-го.

"Аякс" сыграет с "Тоттенхэмом" в полуфинале Лиги чемпионов. Матчи пройдут 30 апреля и 8 мая.