Марко Николич: «Должны играть с «Баварией» и «Атлетико» в умный футбол, на результат»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о соперниках по групповому этапу Лиги чемпионов.

— Мне понравился жребий, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ». — Трудная группа, но зато будет большая мотивация. чтобы показать себя против лучших. Будет трудно, но это нормально для ЛЧ. «Бавария» и «Атлетико» — понятно, это лучшие команды. Но и «Ред Булл» — очень хорошая система, работает с умом.

Если я хочу, чтобы «Локомотив» показал себя на поле, я должен верить в игроков. Для меня моя команда — самая лучшая. Должны играть с «Баварией» и «Атлетико» в умный футбол, на результат. Мы можем выйти на поле, и радоваться, что получили такой шанс, а можем усложнить игру «Баварии» и «Атлетико». Получится ли сделать это с таким составом? Мы попробуем.