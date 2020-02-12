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Маркиньюс может пропустить матч с «Боруссией»

03:53

Защитник «ПСЖ» Маркиньюс не сыграет против «Дижона» в 1/4 финала Кубка Франции. Как сообщает Le Parisien, бразилец заканчивает восстановление после травмы бедра. Однако может не успеть набрать форму к матчу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» на следующей неделе. Последний раз Маркиньюс выходил на поле 22 января.

— Вы знаете, я не люблю играть без Марки, — отметил главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель. — Он очень важный игрок для нас, ключевой игрок, но нам нужно подождать.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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