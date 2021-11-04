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«Ливерпуль» и «Аякс» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

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«Аякс» празднует победу. Фото Reuters
«Аякс» празднует победу. Фото Reuters
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По итогам четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов путевку в 1/8 финала досрочно обеспечили себе «Ливерпуль» и «Аякс». Обе команды выиграли все четыре матча и лидируют в своих группах.

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» (2:0). Голы забивали Диогу Жота и Садио Мане. С 12 очками команда обеспечила себе не только плей-офф, но и первое место в группе В. Далее идут «Порту» (пять очков), «Атлетико» (четыре очка) и «Милан» (одно очко).

Также 12 очков набрал «Аякс». Команда на выезде обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) и лидирует в группе С. У «Боруссии» и «Спортинга» по шесть очков, на последнем месте — «Бешикташ» (ноль очков).

Ранее место в 1/8 финала ЛЧ обеспечили себе «Бавария» и «Ювентус».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры