«Ливерпуль» и «Аякс» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов путевку в 1/8 финала досрочно обеспечили себе «Ливерпуль» и «Аякс». Обе команды выиграли все четыре матча и лидируют в своих группах.

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» (2:0). Голы забивали Диогу Жота и Садио Мане. С 12 очками команда обеспечила себе не только плей-офф, но и первое место в группе В. Далее идут «Порту» (пять очков), «Атлетико» (четыре очка) и «Милан» (одно очко).

Также 12 очков набрал «Аякс». Команда на выезде обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) и лидирует в группе С. У «Боруссии» и «Спортинга» по шесть очков, на последнем месте — «Бешикташ» (ноль очков).

Ранее место в 1/8 финала ЛЧ обеспечили себе «Бавария» и «Ювентус».